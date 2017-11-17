عزت أبو عوف يخوض سباق رمضان بـ” بالحب هنعدي” on November 17, 2017

انضم الفنان عزت أبو عوف إلى أسرة مسلسل “بالحب هنعدي” مع فنانة كبيرة بحجم سميرة أحمد المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2018 عبر شاشات القنوات الفضائية. ويشارك في البطولة كل من الفنان القدير يوسف شعبان وبشرى ورانيا فريد شوقي ومن المقرر البدء في تصويره منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول إحدى الأسر المصرية، التي تواجه العديد من المتغيرات التي طرأت على المجتمع، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي تحظى باهتمام كبير من قبل المجتمع بشكل عام.

ويمثل العمل، عودة للفنانة الكبيرة للدراما المصرية بعد غياب 7 سنوات، حيث كانت آخر أعمالها “ماما في القسم”، إنتاج عام 2010، وشارك في بطولته الفنان الكبير محمود ياسين، وياسر جلال، ورانيا فريد شوقي، وأحمد فهمي، والراحلة خيرية أحمد.

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