شيرين رضا تبدو شبه “مريم العذراء” في “موسم صيد الغزلان” on November 17, 2017

ظهرت الفنانة شيرين رضا، خلال فيديو كليب لأغنية وهي تتشبه بالسيدة العذراء مريم، والأغنية من كلمات آمار مصطفى، وألحان هاني الدقاق ومحمد الفرّا، وإنتاج Evolution Media Production، وإخراج أحمد رشيد.

وكانت الصفحة الرسمية للكاتب والروائي أحمد مراد، نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “فيديو كليب” جديدًا، ترويجًا لروايته الأخيرة “موسم صيد الغزلان”، وهو من غناء هاني الدقاق، أحد أعضاء فريق مسار إجباري.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا كان فيلم “فوتو كوبي”، وهو من بطولة محمود حميدة، بيومي فؤاد، فرح يوسف، علي الطيب، أحمد داش، تأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشري. رواية “موسم صيد الغزلان” تتنبأ بعالم تُلقى بذوره الآن، وتناقش الصراع الأبدي بين العقل، وأعظم القناعات على الإطلاق. وتعاونت دار الشروق مع أحمد مراد منذ صدور روايته الأولى عام 2007، حيث أصدرت جميع أعماله الروائية على النحو التالي: “فيرتيجو” – 2007، و”تراب الماس” – 2010، و”الفيل الأزرق” – 2012، و”1919″ – 2014، و”أرض الإله” – 2016، و”موسم صيد الغزلان” – 2017.

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