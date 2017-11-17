سمير صبري يؤكّد أنّ شيرين عبد الوهاب تتعاطى الممنوعات on November 17, 2017

أكّد المحامي بالنقض، الدكتور سمير صبري، وعلى مسؤوليته الشخصية بأن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعاطى المخدرات موضحًا أنّ معه أدله تؤكد ذلك.

وهاج صبري، المطربة شيرين بشدة خلال حواره في برنامج “هنا القاهرة”، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة “القاهرة والناس”، حيث أوضح أنها صوت وموهبة جميلة ولكن لسانها من أسوأ ما يكون، مؤكدا أن ما فعلته شيرين أساء كثيرا لمصر وأضر بالسياحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشيرين من آخر حفلاتها عندما طلبت منها إحدى الحضور أن تغني “مشربتش من نيلها” وردت شيرين على الفتاة قائلة “هيجيلك بلهارسيا، اشربي مياه تانية أحسن”، الأمر الذي اعتبره الكثيرون سخرية وإهانة إلى مياه نهر النيل، مما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب العديد من الفنانين عن استيائهم مما حدث موضحين لها بأن مصر خط أحمر ومنطقة غير مسموح بالاقتراب منها، ويذكر أن نقابة الموسيقيين قد أصدرت قرارا بوقف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء بعد إساءتها لمصر في إحدى الحفلات التي أحيتها بلبنان.

وأوضح مصدر داخل النقابة أن أعضاء النقابة لم ينتظروا للتحقيق معها وأصدروا هذا القرار لإن إهانتها كبيرة لمصر والتي أساءت لسمعتها بين دول العالم، وكانت قد أصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب اعتذارا في بيان رسمي عن ما بدر منها فى الفيديو المتداول لها اليوم، والذي تسخر فيه من نهر النيل.

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