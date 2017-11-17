سمية الخشاب تُثير حَيرة مُحبِّيها بصورتها بفستان زفاف مختلف on November 17, 2017

أثارت الممثلة المصرية سمية الخشاب، حَيرة ودهشة محبيها بعد أن نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق “إنستغرام”، وهي ترتدي فستان زفاف غير الذي ظهرت به في حفلة عقد قرانها من زوجها أحمد سعد.

وأطلت سمية الخشاب في صورتها الجديد بفستان أنيق للغاية، وبدت أكثر نحافة عن شكلها الحالي، إذ انهالت عليها تعليقات الجهور متسائلين عن سر نشرها هذه الصورة الآن.

وعبر بعض متابعي سمية الخشاب عن غضبهم من عدم اختيارها فستانا أنيقا مثل الذي نشرت صورتها به، من أجل حفلة زفافها الفعلي، بينما طالبها آخرون باستعادة رشاقتها وحيويتها من جديد.​

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