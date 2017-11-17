رامي جمال يتبرأ من تلحين أغنية ” عندي ظروف” on November 17, 2017

تبرأ المطرب رامي جمال من ترويج البعض لتلحينه لأغنية المطربة شيما، والتي أحدثت غضبًا واسعًا في الوسط الفني، بسبب كليب أغنيتها الجديدة “عندي ظروف”، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك .

وعلق رامي جمال قائلاً:”يرجى العلم بأنني غير مسئول عن محتوى اي فيديو كليب يتم تصويره لأي أغنية من ألحاني وغناها مطرب أو مطربة”.

وتابع جمال قائلاً:”أنا أتعاقد مع شركات الإنتاج كملحن وليس مخرج ولا يكون لدي علم في غالبية الأحيان بإمكانية تصوير الأغنية من عدمه وفي حالة التعاقد وبيع اللحن لشركة إنتاج وليس مطرب ففي “بعض” الأحيان يختارون هم المطرب او المطربة المناسبين للحن”.

واختتم قائلاً:”مسئوليتي تكون عن اللحن فقط، أما الفيديو فله منتجين ومنفذين يتحملون مسئوليتهم”.

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