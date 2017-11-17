“ديانا حداد تطلّ بعد غياب في حلقة إستثنائية عبر “قناة الجديد on November 17, 2017

بعد غياب طويل عن الظهور في البرامج التلفزيونية اللبنانية، وبحلقة استثنائية من برنامج “أحلى ناس” تطلّ النجمة اللبنانية ديانا حداد على حمهورها مع الإعلامية رابعة الزيات عبر قناة الجديد اليوم

, الجمعة الموافق في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

ومن المقرر أن تتنقل ديانا حداد خلال الحلقة بين صفحات الماضي والحاضر على وقع أجمل أغنياتها اللبنانية والخليجية والعربية، على أن تتحدّث بجرأة كبيرة عن أمور متعددة سيتم الكشف عنها للمرّة الأولى خلال مجريات الحلقة.

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بإطلالتها على الجمهور اللبناني من خلال قناة “الجديد” وبرنامج “أحلى ناس”، واصفةً إستقبالها وضيافتها بالرائعة من قبل فريق عمل البرنامج وعلى رأسهم الإعلامية رابعة الزيات والمخرج والمنتج نضال بكاسيني.

وتقدم “البرنسيسة” خلال السهرة الفنية في “أحلى ناس” مجموعة من أغنياتها و”الميدليات” التي أعدتها خصيصاً بمشاركة المايسترو ايلي العليا والفرقة الموسيقية، الى جانب فرقة من مدينة بعلبك متخصصة في الفنون الشعبية والدبكة رافقتها في بعض الأغنيات.

هذا وكانت ديانا قد زارت لبنان من أجل تصوير الحلقة لصالح قناة “الجديد”، وزيارة أهلها والإطمئنان عليهم، كونها تسكن وتعيش مع بناتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدةً حرصها على التواجد في بلد الأرز بين الحين والآخر من أجل أعمال متعددة سيتم تسجيلها خلال الفترة المقبلة.

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