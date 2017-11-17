حسن الرداد ينتهي مِن تسجيل أغنية “عقدة الخواجة”

انتهى الفنان حسن الرداد من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد “عقدة الخواجة” مع فريق شارموفرز الغنائي، ومِن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
“عقدة الخواجة” يُشارك في بطولته بجانب الرداد كل من بيومي فؤاد وحسن حسني وماجد المصري ومحمد لطفي وهنا الزاهد وسامية الطرابلسي، والفيلم تأليف هشام ماجد وشيكو، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج بيتر ميمي.
والفيلم حاليا في مرحلة المونتاج والمكساج ليكون جاهزا لدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.
التعليقات
Share this on WhatsApp
No comments yet... Be the first to leave a reply!