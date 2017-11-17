جيهان قمري تنضم إلى أسرة مسلسل “مشاعر لا تنتهي” on November 17, 2017

كشفت الفنانة جيهان قمري، عن انضمامها إلى أسرة مسلسل “مشاعر لا تنتهي” الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة التي تدور في 60 حلقة، مشيرة إلى أنها ستظهر خلال السياق الدرامي لمسلسل في شخصية جديدة تماما عليها، وستكون بمثابة مفاجأة للجمهور حين عرض المسلسل في القنوات الفضائية.

وأعلنت قمري في تصريحات خاصة إلى “العرب اليوم”، أنها تجسد شخصية سيدة أعمال تعيش في أوروبا، لذلك قامت بالاستعداد لشخصية حيث قامت بتقصير شعرها مؤكدة أنها ستطل على المشاهدين من خلال مسلسل ” مشاعر لا تنتهي” بشكل جديد.

وأعربت عن سعادتها بردود الفعل والنجاح الكبير الذي صاحب مسلسل ” سلسال الدم” في جميع أجزاءه بداية من الجزء الأول وحتى الجزء الرابع، مشيرة إلي أنها تنتظر عرض باقي حلقات الجزء الرابع خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لاقي نجاحًا كبيرًا جدا حين عرضه، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من عبلة كامل ورياض الخولي وأحمد بدير ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة وراندا البحيري وأميرة هاني وكريم كوجاك .

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