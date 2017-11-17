تداول صورة لزوج ياسمين صبري على مواقع التواصل الاجتماعي on November 17, 2017

أكدت ياسمين صبري، في وقت سابق انفصالها عن زوجها “دودي” بشكل نهائي بعد زواج دام لخمسة أعوام، غير أنها لم توضح الأسباب التي أدت إلى الانفصال، والتي كانت النجمة حريصة في التكتم عليه.

ويذكر أن ياسمين صبري تزوجت قبل دخولها الوسط الفنى قبل دخولها عمل “جبل الحلال” مع النجم الراحل محمود عبد العزيز، والذي كان بداية انطلاقة الفنانة لعالم الشهرة والنجومية.

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