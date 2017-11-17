النجم راغب علامة يستعد لإطلاق جديده الفني on November 17, 2017

نفى الفنان اللبناني راغب علامة، أن يكون المخرج سيمون اسمر ضحى بالكثير من أجل نجوميته، مشيرًا إلى أن والدته بالفعل باعت ذهبها من أجل أن يسافر إلى باريس للغناء هناك في بدايته الفنية، وقال “حاربني لسنوات وحاول أن يظهر بمظهر المضحي فهو كان يتقاضى عمولة عن أي عمل كان يؤمنه”.

وأوضح علامة في تصريحات خاصة إلى “العرب اليوم”، أنه تعاقد للغناء في لندن ليلة نهاية العام، وقال “سألتقي المحبين في العاصمة البريطانية وتحديداً في فندق ” هيلتون لندن “، واتوقع ان يحظى ذلك اللقاء بالحفاوة لان المحبة بيني وبين الجمهور متبادلة. وبيّن أن هناك أغنية جديدة في طريقها إلى العلن دون الإضاءة على تفاصيل العمل الجديد، الذي وصفه بالمميز و غير التقليدي.

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