المغنية شيما تعتذر عن مشاهدها في كليب “عندي ظروف” on November 17, 2017

اعتذرت المغنية شيما أحمد عبد الروؤف، إلى متابعيها عن الكليب الأخير “عندي ظروف”، والذي أحدث جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاحتماعي عقب نشره الخميس، بسبب ما يحمله من مشاهد عارية ولا يجوز عرضها

وأضافت المغنية شيما، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، “بتأسف لكل الناس اللي شافوا الكليب، واتضايقوا من الكليب، وشافوا مناظر غير لائقة، أنا مكنش دا قصدي، ولا في بالي أن كل دا ممكن يحصل، وأني أتلقى كل الهجوم دا والجامد قوي من الناس عليه”.

وتابعت أنّها “كمطربة شابة لسه فى مقتبل عمرها عندها حلم من وهي صغيرة أنها تكون مطربة زي أي إنسان عنده حلم ونفسه يحققه أنا كمطربة غنيت فقط وليس لي أي علم وفهم بطريقة أو بمعنى الإخراج وأشياء كثيرة لم أفهم معناها فهذا يرجع للإخراج وليس لي أي تدخل بذلك أرجو من الجميع ومن كل الجمهور أن يتقبل أسفي وبشدة”.

ويُذكر أن، نقابة المهن الموسيقية ونقابة الموسيقيين، برئاسة نقيب الموسيقيين هاني شاكر، أصدرت قرارًا خاصًا بسحب تصريح الغناء من شيما عبد الرؤوف، بعدما قامت بالخروج بهذا الشكل خلال الكليب الذي يحمل الكثير من الإيحاءات السيئة، واحدث جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أغنية “عندي ظروف”، من كلمات محمد عاطف، وألحان الفنان رامي جمال/ وتوزيع نور، ومن إخراج محمد جمال، ويعتبر أول كليب للمغنية شيما أحمد عبد الرؤوف.

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