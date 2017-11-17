الفنانة كارول سماحة تعيش حالة من النشاط الفني on November 17, 2017

تعيش النجمة اللبنانية كارول سماحة حالة من النشاط على مختلف الأصعدة والمجالات الفنية منذ فترة. وهي تستعد لإحياء مجموعة من الحفلات في عدد من الدّول العربية وبلدان الإغتراب تبدأ بها في دبي حيث ستحيي حفلة العشاء السنوي الكبير لجمعية أطفال السرطان وذلك في “أوبرا دبي” يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي دعماً لمركز أطفال السرطان CCCLEBANON على أن تسافر بعدها للقاء الجمهور في الحفل السنوي للمركز الطبي المصري في لندن.

وعلى صعيد أعمالها الفنية إنتهت كارول من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان “إنسى هموم” ومن المقرّر أن تصوّرها على طريقة الفيديو كليب قريباً كما وسجّلت أغنية أخرى خاصة بعيد الميلاد المجيد.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة إنشغلت طيلة الأسابيع الماضية بتصوير مشاهد فيلمها الجديد “بالصدفة” وهو من كتابة كلوديا مارشيليان وإخراج باسم كريستو.

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