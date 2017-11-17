أحمد سعد يخضع إلى عملية جراحية بعد أيام من زواجه on November 17, 2017

كشف مصدر قريب من المطرب الشعبي أحمد سعد أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت مذكرة برفع إيقافه من الغناء، وذلك بسبب ظروفه الصحية، حيث تعرّض إلى مضاعفات بعد الزواج.

وأكّد وكيل أعمال أحمد سعد، أنه خضع إلى جراحة “فتاق» منذ شهر تقريبًا تزامنًا مع زواجه من الفنانة سمية الخشاب، وتعرّض لمضاعفات طبية يوم 7 نوفمبر الجاري، وتقرر إبقاؤه في المستشفى، ولهذا لم يستطع تنفيذ تعاقداته، وطلب مهلة للحصول على خطاب رسمي من المستشفى حتى يتمكن من إنهاء القرار الصادر اليوم بوقفه عن مزاولة المهنة.

وأفاد وكيل أعمال الفنان أحمد سعد رفعت نقابة الموسيقيين، قرار إيقاف المطرب أحمد سعد، وذلك بسبب زوال الأسباب التي اتخذ القرار بناء عليها، ويُذكر أن سكرتير نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار أحمد رمضان، قال الاثنين الماضي إن النقابة اتخذت قرارًا بوقف المطرب أحمد سعد عن الغناء لحين التحقيق معه، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب مخالفات كثيرة قام بها وشكاوى عديدة.

وأضاف رمضان، أنّه “تلقينا شكاوي كثيرة من عدة أشخاص بداية من شركة إنتاج قامت بتقديم عقد على تقديم عمل لم يلتزم به أو يسدد العربون الذي استلمه، وخلال الفترة الماضية استلم عربون لحفلة ولم يذهب إليها، وأخيرًا لم يذهب بالأمس لإحدى الحفلات التي استلم عربونها ولم يعتذر عن القيام بالحفلة أو استرجاع العرابين، فقررنا وقفه عن العمل وإحالته للتحقيق خلال الأيام المقبلة”.

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