5 أزمات غير عادية لنجوم الفن خلال شهر تشرين ثان on November 16, 2017

انتهى النصف الأول من شهر نوفمبر/تشرين ثان، ولكنه لم يمر مرور الكرام على 5 مشاهير من الوسط الفني، الذين قضوا أيامًا صعبة، سواء على سرير المرض أو واجهوا مشاكل مع معجبيهم في مختلف الدول العربية.

ونرصد أبرز أزمات مشاهير الفن الغير عادية والتي لا تحدث كثيرًا، وشاء القدر أن تجمتع كلها في النصف الأول من نوفمبر/تشرين ثان الجاري.

مرض شادية وتسريب صورة لها

تعرضت الفنانة المعتزلة شادية إلى تدهور في حالتها الصحية مع بداية شهر نوفمبر/تشرين ثان، إذ أنها أصيبت بجلطة في المخ أدت إلى نقلها لمستشفى العاصمة ثم تم نقلها لمستشفى الجلاء العسكري لتلقي العلاج.

والتقط أحد الصحافيين صورة لها من داخل غرفة العناية المركزة وتم نشرها، وتداولتها مواقع التواصل الإجتماعي مما أدى إلى غضب أسرتها، وذلك لرفض شادية الظهور منذ اعتزالها الفن، لذا تم وضع حرس رئاسي خاص على غرفة شادية لمنع تصويرها.

استبعاد أحلام من The Voice بسبب قطر

عارضت المطربة الأماراتية أحلام أغنية “قولوا لقطر”، التي تهاجم السياسة القطرية وغناها كلاً من حسين الجسمي وميحد حمد وعيضة المنهالي وفايز السعيد وحمد العامري وأحمد الهرمي وعلي بن محمد وفؤاد عبد الواحد، إذ قالت أن الفن أصبح يأخذ مسارا أخر.

ثم خرجت بعدها محطة MBC بقرار استبعاد أحلام من لجنة تحكيم The Voice، وذلك في أول مشاركه لها بالبرنامج، واستبدالها بالمطربة نوال الكويتية، ورجح الجمهور أن يكون اعتراضها على أغنية “قولوا لقطر” هي السبب في قرار استبعادها.

وأصدرت MBC بيانا صحفيا عبر حسابها الرسمي بموقع Facebook، جاء به: ” الفنانة نوال الكويتية مكان أحلام في البرنامج العالمي The Voice بموسمه الرابع… على MBC1 وMBC مصر

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