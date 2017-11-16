​مصدر مطّلع يكشف حقيقة اللحن المسروق الشبيه بـ “إحساس جديد” on November 16, 2017

كشفت مصادر مطّلعة، أنّ أغنية بصوت أحد المطربين الأفغانيين، انتشرت في لبنان، عبر تطبيق “واتسآب” تحمل نفس موسيقى أغنية “إحساس جديد”، التي قدّمتها قبل فترة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، و قد رجّح البعض أن يكون ​​الملحن ​​سليم سلامة قد استوحى لحن العمل المشار إليه من الموسيقى الأفغانية المنتشرة .

وبيّنت المصادر أنّ المغني الأفغاني استولى على لحن “إحساس جديد” بلا أي إذن من منظمة “الساسيم” العالمية، وأصدرها في الأسواق في شهر أيلول/تموز الماضي، فيما كانت نانسي قد طرحت أغنياتها قبل ذلك بكثير في ألبوم “يا طبطب”،ما ساهم في توضيح الصورة التي كانت مشوشة في الأيام القليلة الماضية، وسيتقدّم سليم سلامة ​​

بشكوى إلى منظمة “الساسيم” لمنع المغني الأفغاني من نشر لحنه على وسائل الإعلام العالمية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي .

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