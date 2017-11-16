يارا تشارك جمهورها صورًا من إجازتها الباريسية on November 16, 2017

سافرت الفنانة اللبنانية يارا إلى فرنسا في إجازة للراحة والاستجمام، حيث تتمتع باريس بطقس شتوي مميز في هذا التوقيت من كل عام، حيث حرصت على مشاركة الفانز أجواء إجازتها بصور لها من شوراع العاصمة الفرنسية، معربة عن استمتاعها بأجواء الشتاء هناك، في تعليق كتبت فيه: “بالرغم من البرد والمطر بس بحبّ الشتاء كتير مين بيحبّ الشتاء متلي”، وأثنى متابعوها على أناقة أزيائها الشتوية متمنيين لها إجازة ممتعة.

من ناحية أخرى، طرحت يارا حديثًا ألبومها الجديد “معذبني الهوى” ويتضمن 9 أغنيات ثلاث منها باللهجة المصرية و6 باللهجة اللبنانية، تعاونت المطربة من خلالهم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزّعين منهم نزار فرنسيس، وسام الأمير، طارق أبوجودة، أحمد مصطفى، شريف أبوقاسم، هادي شرارة وجان ماري رياشي، كما أطلقت بالتزامن مع الألبوم كليب أغنية “معذبني الهوى”، والذي صورته بعدسة المخرج ناصيف الريس.

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