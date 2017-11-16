هنا شيحة تكشف تطورات شخصيتها في “الطوفان” on November 16, 2017

كشفت الفنانة هنا شيحة أن المخرج خيري بشارة هو من رشحها لشخصية تقى التي تقدمها في “الطوفان”، ووافقت لوجود صداقة تجمعها بخيري، مضيفة “كنت مترددة لأن الشخصية ليس بها أي تطورات خلال الحلقات الأولى، ولكنها قررت أن تضيف كاراكتر لشخصية ابن زوجها الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، مبينة أن الشخصية سيحدث لها انقلابا كبيرا في حياتها خلال الحلقات المقبلة، بخاصة مع معرفة زوجها بأن الأرض التي ورث منها الملايين مباعه لشخص آخر، ومن ناحية أخرى تستأنف هنا تصوير دورها في فيلم “الديزل” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان في منطقة الحزام الأخضر، الفيلم من إخراج كريم السبكي ومقرر عرضه في إجازة منتصف العام.

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