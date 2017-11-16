هاني رمزي يستعد لـ “المنطاد” ويواصل التحضير لفيلم “همسة كريم” on November 16, 2017

يواصل الفنان هاني رمزي، التحضير لتصوير مشاهد دوره في فيلمه الجديد “همسة كريم”، تمهيدا لبدء تصوير العمل أوائل ديسمبر المقبل.

ويقوم المخرج لؤي السعدي، بعقد جلسات عمل مكثفة لحسم جميع أسماء فريق عمل الفيلم بعد الاستقرار على الفنانتين نرمين ماهر ورجاء الجداوي، للمشاركة في الفيلم، كما يقوم السعدي بمعاينة أماكن تصوير الفيلم الذي يعتبر إطلالة جديدة ومختلفة للفنان هاني رمزي.

من جهة أخرى، يواصل هاني رمزي أيضا التحضيرات الخاصة ببرنامج مقالب جديد يعتزم تقديمه في شهر رمضان القادم، بعنوان “المنطاد”، والذي يعتبر رابع برنامج يقوم بتقديمه بعد تقديمه برامج “هروب اضطراري”،”هاني هز الجبل” و”هاني في الأدغال”.

وتدور فكرة برنامج “المنطاد” حول استضافة أحد النجوم داخل منطاد، وعندما ينطلق في الهواء، يفاجئ ضيف الحلقة باشتعال حريق في المنطاد، الأمر الذي يصيبه بالفزع، ويظهر هاني ليقوم بإنقاذ الضيف.

كما يترقب هاني رمزي، خلال الأيام المقبلة تحديد موعد استئناف تصوير مشاهده الأخيرة بفيلم “قسطي بيوجعني” والذي بدأ تصويره نهاية العام الماضي،وتوقف بعدها لأسباب إنتاجية.

“قسطى بيوجعنى” يشارك فى بطولته حسن حسنى، ومصطفى أبو سريع، إنتاج هانى وليم، وإخراج إيهاب لمعى، ويمثل عودة قوية لهانى رمزى إلى السينما بعد آخر أفلامه “نوم التلات” الذى شاركته بطولته إيمان العاصى، وحسن حسنى، وأحمد جمال سعيد، تأليف فادى أبو السعود، وإخراج إيهاب لمعى.

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