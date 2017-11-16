نوال الزغبي تكشف تفصيل طرح أغنية “بالقلب”

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أنها أطلقت أغنية جديدة في الأسواق من إنتاج شركة “NZ” تحمل عنوان “بالقلب”.
وأضافت نوال لـ”العرب اليوم” أن أي مبادرة فنية لها تعتبرها مغامرة مدروسة تهدف إلى تقديم كل ما هو أفضل للرأي العام وقالت: “الأغنية من كلمات رياض العلي وألحان وتوزيع محمد عيسى، وقد تم التركيز على جودة الفنية التي ارفض التخلي عن نوعيتها مقابل أي أسباب, لان الناس يستحقون كل ما هو أفضل، خصوصًا ان كل تلك المحبة يجب ان تُقابل بالأعمال النابعة من القلب”.
نوال أوضحت أن الأغنية الجديدة لن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في الوقت الحالي، وستتم مواكبتها بفكرة مبتكرة جديدة على مستوى الصورة وقالت : “هناك تحضيرات للألبوم الجديد في الوقت الحالي والتركيز على مضمونه وصيغة التنويع فيه، وهو سيرى النور في المرحلة المقبلة”، علمًا أنها تستعد للسفر إلى دبي لإحياء حفلة غنائية هناك وبعدها ستكون لها محطة في مصر لنفس الغاية .
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