مايا دياب تواجه شائعة الحصول على يخت كهدية on November 16, 2017

نفت معلومات مقربة من النجمة اللبنانية مايا دياب لـ”العرب اليوم” كل الأحاديث التي دارت بشأن حصولها على هدية عبارة عن يخت فخم وصل إلى لبنان قبل أيام، وأشارت المعلومات إلى أن الموضوع شائعة سخيفة الهدف منها إثارة الجدل او لفت الانتباه إلى الذين سعوا للفبركة بغية النيل من الفنانة التي تملك من الصراحة ما يكفي للرد ووضع النقاط على الحروف في الوقت المناسب .

المعلومات أوضحت أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مايا لمثل تلك الشائعات، التي تسعى لجذبها إلى الرد بهدف أقحمها في جدال لا فائدة منه على الإطلاق، خصوصًا في ظل التحضيرات التي تقوم بها على صعيد الغناء إلى جانب عودتها إلى مجال تقديم البرامج التلفزيونية من خلال محطة “ام تي في” التي من المرجح أن تعاود التعاون معها .

وكانت دياب قد تلقت سيلًا من الاتصالات للمباركة لها بذكرى عيد ميلادها، ومن ضمن تلك المكالمات كانت حصة كبيرة لأهل الفن الذين تمنوا لها العمر المديد والنجاح .

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