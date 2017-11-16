كندة علوش تطلب مشاركة جمهورها في اختيار مجوهراتها on November 16, 2017

طلبت الفنانة السورية كندة علوش من متابعيها مساعدتها في اختيار عقد ماسي مناسب من إحدى دور المجوهرات، حتى ترتديه خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي المقبل، حيث تم اختيارها للمشاركة كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الدولية للمهرجان، ونشرت صورًا ظهرت فيها تجرب عقدين، في الوقت الذي طلبت فيه من الفانز اختيار أجملهما.

حيث فاجاها متابعوها بتعليقات تغزلوا فيها بجمال ملامح الفنانة، مؤكدين أن نعومتها تسرق بريق المجوهرات، متمنيين لها التوفيق بالمهرجان، كما ساعدها بعضهم في اختيار العقد الأفضل في رأيهم، ويُذكر أن كندة ستشارك كعضو في لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان، والتي يرأسها النجم حسين فهمي، وتضم في عضويتها المخرجين المصري خيري بشارة والفلسطيني هاني أبوأسعد، بالإضافة لمجموعة أسماء من مخرجين ونقاد عالمين.

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