فنانة معتزلة تنجو من حادث سير مروع في طريق المطار on November 16, 2017

نجت الإعلامية والفنانة المعتزلة ميار الببلاوي من حادث سير مروّع، وذلك أثناء توجهها إلى المطار برفقة زوجها ونجلها وصديق نجلها، حيث وصفته بأنه “حادث موت”.

ونشرت ميار الببلاوي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عدة صور للسيارة بعد الحادث حيث بدت مُحطمة بشكل جزئي، وعلقت عليها قائلة: “لله الامر من قبل ومن بعد في طريقي للمطار عملت حادثه انا وابني وزوجي وصاحب ابني وعربيتي انتهت تماما».

وأضافت: “والاير باج اتفتح حادثه موت بمعنى الكلمة والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه بس ادعو لمحمد ابني هموت عليه صاحبه اتعور في دماغه ومناخيره اتكسرت ومحمد رجله وانا اتخرشمت ودماغي اتعورت وجوزي ربنا عالم بيا ياريت كنت أنا بس ابني لا». وتابعت: “ادعو لمحمد ابني، هموت عليه، صاحبه اتعور في دماغه ومناخيره اتكسرت، ومحمد أصيب في رجله، وأنا اتخرشمت ودماغي اتعورت، وزوجي أصيب في عينه ودراعه، ربنا عالم بيا، يا ريت كنت أنا، بس ابني لا».

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