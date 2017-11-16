عرض أفلام “جيمس بوند” في مهرجان الهند الدولي للأفلام on November 16, 2017

تعرض سلسلة أفلام “جيمس بوند” الشهيرة في مهرجان الهند الثامن والأربعين الدولي للأفلام الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر المقبل في ولاية “غوا” الهندية.

وأفاد موقع “ذا تايمز أوف إنديا” بأن منظمي المهرجان أعلنوا أنه سيتم تخصيص قسم خاص بالمهرجان لعرض تسعة أفلام من هذه السلسلة العالمية.

وتتضمن تلك الأفلام “دكتور نو” و”جولد فينجر” للنجم الاسكتلندي شون كونري و”جولدين آي” من بطولة الفنان الإيرلندي بيرس بروسنان.

ولفت رئيس المهرجان سونيت تاندون إلي أن هذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص قسم لعرض أفلام “جيمس بوند” بمهرجان في الهند وربما في العالم، مؤكدا أن الهدف من وراء عرض تلك الأعمال الفنية الناجحة هو الاحتفاء بها.

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