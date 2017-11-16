صورة تامر حسني لدى “جون سينا” تشعل مواقع التواصل on November 16, 2017

فوجئ عشاق المصارع جون سينا، بأمر غريب، بعد أن نشر صورة للمغني المصري تامر حسني على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، ولاقت الصورة التي لاقت إعجاب أكثر من 25000 شخص ولم يضع لها “سينا” أي تعليق، إلا أنا حملت هجومًا من تعليقات المصريين، فقال حساب يحمل اسم “محمد سليمان”: “بروفايل جون سينا كله صور ناس غريبة”، فيما علق حساب آخر يحمل اسم “ميمو إكس أو” قائلًا: “العالمي يا جدعان”، أما الحساب الذي حمل اسم “شيريشار” فعلق قائلًا: “المصريين هكروا أكونت جون سينا”.

ماذا وراء الصورة؟

ومن غير المعلوم حتى الآن ما علاقة جون سينا بتامر حسني، وربما عدم إعلان المصارع على صفحته الرسمية على “فيسبوك” تعرض حسابه بـ”إنستغرام” للقرصنة رغم مرور أكثر من 5 ساعات على نشر الصورة قد يعني أنه هو ناشرها الحقيقي، أما “حسني” فلم ينشر شيئًا على حساباته الرسمية تتعلق بجون سينا.

ويذكر أن “سينا” احترف غناء “الراب” وكان قد أصدر عدة ألبومات، وربما يكون نشر صورته مع تامر حسني تمهيدًا لعمل فني يجمعهما.

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