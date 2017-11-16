صلاح الشرنوبي يطالب بتدخل وزارة الثقافة في أزمة المطربة شيرين on November 16, 2017

طالب الموسيقار صلاح الشرنوبي بتدخل وزارة الثقافة في أزمة شيرين عبدالوهاب والتي أساءت لمصر ولنهر النيل أثناء إحياء حفلة في الشارقة، وعدم الاكتفاء بموقف نقابة المهن الموسيقية فقط.

وشدد أن وزارة الثقافة لابد أن تأخذ موقفًا ضد شيرين لأن أخطائها تجاوزت ما تقدمه من فن، وعلى نقابة المهن أن تقوم بمنعها من الغناء في مصر لمدة عام ،ومنعها من السفر خارج البلاد ،مشيرًا إلى أنها لم تكتف بإهانة رموز فنية مصرية من زملائها مثل الفنان عمرو دياب وهاني شاكر بل امتدت إلى بلادها وهذا لا يجوز .

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