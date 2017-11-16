صابر الرباعي يختتم مهرجان الموسيقي العربية بـ 17 أغنية مميّزة on November 16, 2017

انتهت مساء الأربعاء، فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته “26”، بحفلة ختام للمطرب الكبير صابر الرباعي، والمايسترو هاني فرحات، حيث غنى الرباعي 17 أغنيه مميّزة، افتتحها بأغنية “ببساطهة”، ثم غنى “يا عسل” و”أنا بحن” و”شارع الغرام” و”دلولة/ مزيانة”، و”متخافش مني على نار”، و”روح الله يحميك”، و”سلام يا دفعة”، و”عزة نفسي”، و”غلطان”، و”جرحي ما شفي”، و”عز الحبايب”

وتفاعل جمهور المسرح الكبير في دار الأوبرا، ومعه المايسترو العالمي هاني فرحات الذي نال إستحسان الجمهور الذي ملئ المسرح عن آخره وكان المايسترو هاني فرحات أجرى قبل الحفلة بروفة صوت بمساعدة هندسة الصوت المهندس ياسر أنور، وبذلك يكون قد تم إزالة الستار عن مهرجان الموسيقى العربية للدوره 26 بقيادة رئيسة المهرجان دكتورة إيناس عبدالدايم ومديرة المهرجان.

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