شيرين تشكر مسانديها في أزمتها الأخيرة on November 16, 2017

وجهت النجمة شيرين عبدالوهاب رسالة شكر لكل من ساندها في أزمتها الأخيرة، وذلك عبر حسابها على موقع “إنستغرام” قائلة: “شكرًا من قلبي للشعب المصري ولجمهوري ولكل إخواتي الفنانين والإعلاميين المحترمين اللي وقفوا جنبي وساندوني في موقف زي دة وربنا ما يوقع حد في موقف زيه”.

وكان عدد كبير من جمهور شيرين عبدالوهاب قد عبروا عن غضبهم منها بعد تداول فيديو لها تسخر من مياه النيل في إحدى حفلاتها التي أحيتها مؤخرًا، بعد أن طلبت إحدى الحضور أن تغني “مشربتش من نيلها”.

وردت شيرين على الفتاة قائلة “هيجيلك بلهارسيا، اشربي مياه إيفيان أحسن” وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون سخرية وإهانة لمياه نهر النيل مما أحدث ضجة كبيرة.

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