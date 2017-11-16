شاكيرا تلغي جميع ارتباطاتها الغنائية بسبب انتكاسة صحية on November 16, 2017

تعرَّضت المطربة الشهيرة شاكيرا لانتكاسة قوية في الأحبال الصوتية الخاصة بها أدت إلى إلغائها جميع الارتباطات الغنائية لها حتى عام 2018.

وتكشف صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن المطربة الكولومبية ألغت حفلها الغنائي في مدينة كولن الألمانية, والذي كان من المقرر إقامته 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكرت الصحيفة الكتالونية أن صديقة المدافع الإسباني غرارد بيكيه نجم نادي برشلونة ألغت حفلاتها في مُدُن باريس “فرنسا”، أنتويريب “بلجيكا” وأمستردام “هولندا”، وحديثًا ألغت جميع ارتباطاتها حتى عام 2018.

وتم إرسال بيان إلى الصحافة الأوروبية عن إلغاء جميع ارتباطات شاكيرا الغنائية المُقبلة، حيث قال فيها مُروِّج تلك الحفلات ” بسبب نزيف في الأحبال الصوتية، تلقى شاكيرا نصيحة بتأجيل أية ارتباطات في الوقت الحالي حتى تتعافى بنحو سليم قبل البدء في جولتها حول العالم، لمنع مزيد من الضرر “.

وأضاف المُروِّج قائلًا ” شاكيرا تعمل على التعافي من أجل العودة إلى المسرح أقوى من أي وقت مضى”, ثم طلب أيضًا من الجماهير الاحتفاظ بالتذاكر الخاصة بهم لأنهم سيُعلنون مواعيد جديدة لجميع العروض التي تم تأجيلها.

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