سميرة سعيد تستقبل العام الجديد في مصر on November 16, 2017

على وقع النشاطات الفنية المتعدّدة التي تنشغل بها خلال الفترة الراهنة، حسمت الديفا المغربية سميرة سعيد أمرها وقررت الاحتفال بالعام الجديد في مصر، حيث من المقرر أن تحيي ليلة رأس السنة في واحدة من أضخم حفلات مصر لهذا العام، وسط الجمهور ومحبّيها في “أم الدّنيا”.

وضمن إطار الحفلات، تستعد سميرة سعيد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر المقبل على مسرح “دار الأوبرا” في الكويت، حيث ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، وعلى صعيد آخر، تكثّف حاليًا مجهودها للانتهاء من ألبومها الجديد والمنتظر وتسليمه إلى شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات في مطلع العام الجديد.

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