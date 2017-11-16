زوج نيللي كريم السابق يعيش قصة حب جديدة ويكشف عن صورة حبيبته on November 16, 2017

كشف الدكتور هاني أبو النجا، طليق الفنانة الكبيرة نيللي كريم، عن أنه يعيش قصة حب جديدة هذه الأيام، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر أبو النجا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة له من مرحلة الطفولة وبجانبها صورة للفتاة في مرحلة الطفولة، وأكد المتابعون أن الصورة للفتاة التي وقع في حبها وهي في مرحلة الطفولة أيضاً. وانهالت التعليقات عليه من متابعيه الذين سألوه عمن تكون هذه الفتاة، فرد عليهم بانه سيعلن عن ارتباطه بها بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

وبالرغم من تكتم هاني أبو النجا على حياته الشخصية بشكل كبير، إلا أن “مباشر 24” علم أن الفتاة التي ارتبط بها هاني هي من خارج الوسط الفني، وتدعى كارولين، بعدما نفى الأمر في وقت سابق، مؤكداً أنه لا يريد الارتباط في الوقت الحالي بسبب ابنتيه. وكان أبو النجا قد انفصل عن النجمة المصرية بعد سنوات طويلة من الزواج، ووصفت نيللي حياتها معه بالنكد. وفي تصريحات سابقة، أعرب الدكتور هاني أبو النجا عن عدم علمه بحقيقة الأخبار التي انتشرت مؤخراً عن خطوبة الفنانة نيللي كريم إثر طلاقهما بعد زواج دام 11عاماً، مؤكداً أنه لا يعرف حقيقة الأمر، ووصف أبو النجا طليقته بأنها “حب عمره” ويرفض الزواج بعدها.

كما أعلن عن مفاجآت عدة من بينها تفكيره في عروض تمثيل ووضع اسمه على أغان جديدة كتبها لنجوم كبار بجانب توقيعه لكتابه الجديد “خواطر أدم وحواء” واستعداده لتقديم برنامج عن الرشاقة، وكشف عن سعادته بفقدان الفنانة ليلى علوي لوزنها بشكل ملحوظ، وقال إنها أجرت عمليات جراحية ناجحة للوصول لهذا القوام.

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