ريم البارودي تضع أسرة مسلسل “البيت الكبير” أمام الأمر الواقع on November 16, 2017

فجّرت الفنانة ريم البارودي، مفاجأة لأسرة مسلسل “البيت الكبير” وهو اعتذارها عن عدم المشاركة فيه بسبب عدم الاتفاق عن الأجر مع المنتج ممدوح شاهين.

الأمر الذي أحدث لديهم أزمة حيث بدأ المخرج محمد النقلي في البحث عن بديل لريم البارودي، خاصة وأنه بدأ بالفعل بروفات المسلسل، وحدد موعدًا لبدء التصوير، وهو 21 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ومن الفنانين الذين تم الاستقرار عليهم بشكل نهائي للقيام ببطولة العمل: الفنان الكبير أحمد بدير، الذي تعاقد رسميًا الأربعاء على المشاركة فى بطولة المسلسل بعد جلسة عمل جمعته بالمخرج محمد النقلى.

وبدأ بالفعل في تسلم الحلقات لدراسة مفردات الشخصية التى يقدمها، استعدادا لبدء تصوير دوره خلال الأيام القليلة المقبلة. كما تم التعاقد مع كل من الفنانين لوسى وسوسن بدر ومنذر رياحنة وحجاج عبد العظيم والراقصة دينا وطارق صبرى ودنيا المصرى وريم هلال وأحمد صيام وشريف باهر وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب وأحمد النقلى والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، للمخرج محمد النقلي وإنتاج ممدوح شاهين.

ويُذكر أن أخر أعمال ريم البارودي، مشاركتها في مسلسل “طعم الحياة” وشاركها في البطولة كل من سامو زين، ياسر علي ماهر، صوفيا، حسناء سيف الدين، عزت أبو عوف، ومن تاليف أحمد صبحي، وإخراج عبدالعزيز حشاد. وكانت ريم قد أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي الأيام القليلة الماضية بعد نشرها مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام”.

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