ما حقيقة خبر وفاة “جورج قرداحي”؟ ورسالة الى محبيه on November 16, 2017

سيدر نيوز

الإعلامي الشهير جورج قرداحي وجه رسالة الى محبيه بعد إنتشار إشاعة عن وفاته، يخبرهم فيها أنه بخير، وقد وصلتنا نسخة منها، اليكم نصها:

الى احبائي في لبنان والوطن العربي ..

أطلقت احدى الجهات المغرضة إشاعة حول موتي بازمة قلبية وانا في اسبانيا ونشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. وفوجئت، وانا في الطائرة الى ديترويت حيث سيتم تكريمي غدا من قبل الجالية اللبنانية ، بسيل من الاتصالات تنهال علي من الأحباب والاصدقاء والمعارف.. فأطمئن الجميع باني بخير ولا صحة لهذا الخب ، وشكرا لجميع الذين اتصلوا او حزنوا، وهذه واحدة من مساوىء بل مصائب الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي تسمح للعابثين والمغرضين والحاقدي بترويج اخبار لا علاقة لها بالصحة… محبتكم دائما تحييني وانا احبكم ..

جورج قرداحي

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