تكريم المؤلفة إنجي علاء في جامعة 6 أكتوبر on November 16, 2017

كرّمت جامعة 6 أكتوبر، المؤلفة ومصمّمة الأزياء انجي علاء، عن روايتها “لعبة إبليس”، كذلك عن أزياء شخصيات مسلسلي “كفر دلهاب” و”إختيار إجباري” وغيرها من المسلسلات، وقد قام بتسليمها التكريم نائب رئيس مجلس الأمناء للإستراتيجيات الدولية والعلاقات الثقافية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير خير الدين عبد اللطيف.

وأضافت انجي علاء، أدين بنجاحي لفترة الدراسة بالجامعة، فخبرتي تكونت من خلال عملي في العديد من المجالات أثناء دراستي للصحافة بالجامعة الأميركية ومنها دراستي للدراما في مسرح الفلكي والعمل فيه لمدة 3 سنوات وعملي كمديرة لتحرير جريدة الجامعة الرسمية وإنضمامي إلى إتحاد الطلبة ففترة الجامعة فترة خاصة في حياتي إستفدت منها كثيرا لذلك ألبي دعوة طلبة وطالبات الجامعات لتحفيزهم على الإستفادة بقدر الامكان من هذة الفترة التي أعتبرها الأهم في تكوين شخصية وخبرات كل شخص”.

وبيّنت علاء أنها سعيدة جدا بالتكريم وشكرت سيادة القائمين علي الندوة وجميع الطلبة والطالبات علي حضورهم، وذلك خلال فاعليات حدث ثقافي ضخم تنظمه إدارة العلاقات الثقافية بالجامعة بهدف إثراء الحياة الثقافية ودعماً لفكرة تمكين المرأة، ويشارك في الحملة عدد من الإعلاميين ونجوم المجتمع، وتستعد انجي لطرح روايتها الجديدة “قانون الكارما” وتعمل علي كتابة سيناريو مسلسل تشويقي إجتماعي.

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