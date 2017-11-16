انطلاق مهرجان السينما اللبنانية في البرازيل بين 23 و 29 ت2 on November 16, 2017

ينطلق في ريو دي جانيرو وساو باولو بين 23 – 29 تشرين الثاني الجاري مهرجان بانوراما السينما اللبنانية، الذي يقدم أفضل إنتاج السينما اللبنانية إلى الاغتراب في البرازيل، بمبادرة من Levant Investment Bank LiBank وبالشراكة مع M.media وبالتعاون مع المعهد الثقافي اللبناني البرازيلي وتنظيم Dream Box Production ، Tripoli Film Festival،Né a Beyrouth Films.

يفتتح المهرجان بعرض فيلم “قضية رقم 23” لزياد الدويري (عرض خاص 21 و22 تشرين الثاني)، ومن ثم العديد من الأفلام الأخرى التي تقدم باقة واسعة من أعمال السينما والثقافة اللبنانية، مثل “خارج الحياة” لمارون بغدادي، إلى أحدث فيلم وثائقي لهادي زكاك “يا عمري”، و”بيروت الغربية”، و”هلأ لوين” لنادين لبكي، و “فيلم كتير كبير” لمير جان ابو شعيا” و “بالنسبة لبكرا شو” لزياد الرحباني وغيرها من الأفلام التي تم اختيارها من قبل لجنة مؤلفة من بيار صراف، نيبال عرقجي والياس الخلاط.

يشارك في المهرجان وفد من لبنان يضم عددا من منتجي وصانعي الأفلام والمسلسلات اللبنانية، الذين سيعقدون عددا من اللقاءات والاجتماعات مع الشركات الرائدة في صناعة السينما البرازيلية، وذلك لفتح الأفق أمام سوق السينما اللبنانية في البرازيل، فضلا عن ربط الشتات اللبناني بجذوره الثقافية من خلال السينما، بالإضافة الى خلق فرصة الانتاج المشترك بين البلدين.

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