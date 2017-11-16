انضمام صبري فواز وكريم عفيفي لـ”سك على اخواتك” on November 16, 2017

انضم الفنان صبري فواز وكريم عفيفي، للمشاركة في بطولة مسلسل “سك على أخواتك” بطولة نجم مسرح مصر علي ربيع، المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2018، حيث يعقد المنتج صادق الصباح والمخرج وائل إحسان وعلي ربيع والمؤلف إياد إبراهيم، جلسات عمل مكثفة، للاتفاق على التفاصيل المبدئية للمسلسل، فضلًا عن ترشيح باقي الأبطال، والتفاصيل الإنتاجية الأخرى، لا سيما أن شركة “الصباح” لديها رغبة كبيرة في تنفيذ مسلسل ضخم يضم العديد من النجوم، وتقديم مسلسل على أعلى مستوى من الحرفية والتكنيك والصورة وخلافه.

ويذكر أن آخر أعمال صبري فواز مسلسل “الحصان الأسود” بطولة النجم أحمد السقا، وياسمين صبري، وشيري عادل وميدو عادل، وآخرين، وعرض في شهر رمضان الماضي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج صادق الصباح.

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