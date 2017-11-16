النجم الهندي شاروخان يفتتح مهرجان الهند الدولي للأفلام on November 16, 2017

يفتتح النجم الهندي شاروخان مهرجان الهند الدولي للأفلام الثامن والأربعين الذي يقام خلال الفترة من 20 إلي 28 نوفمبر بولاية “غوا” الهندية.

وأفاد موقع “ذا إنديان اكسبريس” بأن النجم الهندي سيلقي الخطاب الرسمي للترحيب بضيوف المهرجان الذي يعد الأكبر بالهند والأقدم بآسيا.

وأعرب شاروخان عن سعادته بشعار المهرجان وهو”مستقبل السينما الهندية”، لافتا إلى أن المهرجان يعد منصة لعرض أرقي الأعمال الفنية من حول العالم.

يذكر أن المنتج جيريش جوهر أعلن علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” أنه سيتم تكريم النجم الهندي أميتاب باتشان في المهرجان هذا العام.

التعليقات