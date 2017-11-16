الإعلامي أسامة كمال يستضيف الجندي وشومان في برنامج “مساء dmc” on November 16, 2017

أجرى مقدّم برنامج “مساء dmc”، الإعلامي أسامة كمال، على قناة “dmc”، في حلقة الأربعاء، مواجهة بين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الدكتور خالد الجندي، ووكيل الأزهر الشريف، عباس شومان ، على قائمة المفتين التي ضمت 50 شيخًا وأعلنتها لجنة الإعلام.

وتساءل الجندي، معلقًا على استبعاده من قائمة الـ50 شيخًا المخوّل لهم بالفتوى فقط على شاشات الفضائيات، “هل من الممكن إقصاء من واجهوا الإخوان ووقفوا بجانب الشعب والجيش والشرطة لصالح من اختبأ في هذا الوقت؟”، مضيفًا “أقول هذا عن بعض من ضمتهم القائمة وليس عن كل أسماءها”.

ووصف الجندي، الفتاوى بأنها رأي شخصي، والآن هناك من يحاول قصرها على نفسه، وهناك بعض الفتاوى التي يجب قصرها على شخص واحد وهو المفتي، وهناك بعض الفتاوى العادية، التي لا يمكن أن نحيلها جميعها لمن وصفهم بالـ50 المبشرين بالفتوى.

وعلق الدكتور عباس شومان، على قائمة المفتين، والذين أعلن عنهم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،بالتشاور مع الأزهر ودار الإفتاء، بأنّ “الأزهر الشريف يزخر بالعديد من العلماء المؤهلين للإفتاء، وما تم إرساله إلى المجلس الأعلى للإعلام هو جزء من هؤلاء العلماء والشباب بناءً على طلب المجلس ورغبته في ترشيح الأزهر لبعض المفتين الذين يمكن الاستعانة بهم في مجال الإفتاء من خلال وسائل الإعلام”، وأضاف أنه قد تلحق بهذه القائمة قوائم أخرى لمفتين يوافقون على تقديم الفتاوى عبر وسائل الإعلام، وكذلك تقديم مرشحين للتحدث في الشأن الديني في تخصصاته المختلفة غير المتعلقة بمجال الفتوى، ويمكن للراغبين التواصل مع مشيخة الأزهر للتنسيق في هذا الشأن.

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