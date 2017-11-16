أحلام حجي تكشف حقيقة مشاركتها في مسلسل عادل إمام on November 16, 2017

كشفت ملكة جمال الشرق الأوسط السابقة الإعلامية المغربية أحلام حجي، أنها في الوقت الحالي منهمكة بتصوير الحلقات الأولى من برنامجها التلفزيوني الجديد “فيزا” الذي ستعرضه إحدى الفضائيات العراقية قريبًا.

وأشارت في حديث لـ”العرب اليوم” إلى أن رحلتها إلى الولايات المتحدة الأميركية مازالت قائمة في الوقت الحالي وقالت : بعد أميركا هناك دراسة لمشروع مسلسل درامي في مصر، وقد تواصلت قبل فترة مع الجهة المنتجة وكان الحوار مشجع وفيه الكثير من المعطيات الايجابية، خصوصًا أن العرض المطروح أمامي يشبهني كثيرًا وسيجمعني بممثل مصري معروف جدًا “.

ونفت أحلام ان يكون المسلسل الذي تتحدث عنه من بطولة “زعيم” الكوميديا العربية عادل إمام وقالت : “أتشرف أن أقف في يوم من الأيام أمام هذا المبدع الكبير, لكن المسلسل الذي أتحدث عنه ليس من بطولته، وإنما هناك تعاون مع نجم من الجيل الجديد”، موضحة أن عملها سيكون في الأيام المقبلة بين التلفزيون والبرامج، وفي حال عُرض عليها عرضًا مناسبًا في التمثيل لن ترفضه .

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