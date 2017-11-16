آيتن عامر توضح أن خروج “الطوفان” من موسم رمضان أفاده on November 16, 2017

أعربت الفنانه أيتن عامر، عن سعادتها بنجاح مسلسل “الطوفان” الذي قدمت من خلاله شخصية “داليا”، الفتاة التي تتزوج دون وجود أهلها ويدخل زوجها السجن, مضيفة أنه منذ عرض الحلقات الأولى والمسلسل حقق صدى كبيرًا لدى الجمهور، موضحة أن شخصيتها مركبة وجديدة بالنسبة لها، وأنها عندما قرأت الشخصية وافقت عليها دون تردد.

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