هنا شيحة تطلق مبادرة “حق الأبناء في الاختيار” بعد الانفصال on November 15, 2017

أطلقت الفنانة هنا شيحة التي حلّت ضيفة في حلقة من برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، مبادرة “حق الأبناء في الاختيار”، بعد وقوع الطلاق معتبرة أنّه من حق الأبناء اختيار المكان الذي يعيشون فيه سواء مع الأب أو الأم، مضيفة بقولها “أتمنى أن نقوم بتغيير قانون منع السفر لهم خاصة بعد الانفصال” لافتة إلى أنّ طليقها مهندس الديكور فوزي العوامري رفع قضية ضدّها في المحكمة يخيّر فيها ابنهما الكبير آدم عن المكان الذي يحب أن يعيش فيه، مشيرة إلى أنّها تركت لابنها حق الاختيار المناسب له، مؤكّدة له بقولها “مشاكلي مع أبوك شيء خاص بي فقط”، فردّ عليها ابنها بالقول “إنتي متخيلة بعد 15 سنة من مجهودك وتعبك وسهرك عليا أسيبك وأخويا الصغير محتاجني”.

يشار إلى أنّ هنا شيحا طلبت الطلاق من زوجها بعد خلافات بينهما لكنه رفض، فقامت برفع قضية خلع.

التعليقات