هنا الزاهد تكشف حقيقة ندمها على “اللا لالا ند” on November 15, 2017

انتهت الفنانة هنا الزاهد من تصوير مشاهدها في فيلم “عقدة الخواجة” مع الفنان حسن الرداد، والذي يُعد أول بطولاته السينمائية المطلقة، حيث تجسد شخصية جديدة تماما عليها في العمل المقرر عرضه في الفترة المقبلة .

ومن ناحية أخرى، نفت هنا ما نُشر مؤخرا في احد المواقع الإخبارية بشأن ندمها على المشاركة في مسلسل ” في اللا لا لاند “، قائلة في تصريحات صحافية إن “المسلسل من أجمل التجارب الفنية التي قمت بها في حياتي، ولا صحة لما قيل على لساني”، وأضافت أن “العمل كان به طاقة كوميدية كبيرة، وهو الأمر الذي انعكس علي الشاشة، فالجميع كانوا متعاونين واخلصوا من اجل أن يظهر العمل بهذا الشكل، ليتصدر المشهد الكوميدي في رمضان الماضي “.

وتابعت الفنانة الشابة أن “التجربة ككل كانت أكثر من رائعة، خصوصا واني أقدم الكوميدي في العمل لأول مرة، ومع هذا الكم من النجوم، وسعدت كثيرا بالتواجد في عمل به الفنانة دنيا سمير غانم وعملاق الكوميديا سمير غانم ومحمد سلام ومحمد ثروت وغيرهم من الأسماء الكبيرة “.

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