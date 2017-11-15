هشام العسري يعالج موضوع التحرش بفيلمه الجديد ” Lazywall’s The perfume” on November 15, 2017

كشف المخرج المغربي، هشام العسري، عن العمل الفني، الذي تظهر فيه فتاة منتقبة بساقين عاريتين، إذ كانت خلقت صورتها أثناء تصويره على هامش مهرجان البولفار في البيضاء، جدلا واسعا. ونشر العسري، يوم الأحد الماضي، على قناته الرسمية “يوتيوب” الفيلم، الذي اختار له عنوان ” Lazywall’s The perfume”، وهو عمل يعالج موضوع التحرش الذي تتعرض له المرأة في المجتمع.

والفيلم تظهر فيه فتاة منتقبة بنظرات ساحرة في لقطات مرفقة بنشيد ديني “طلع البدر علينا “، قبل أن تتحول الموسيقى إلى نمط غربي مع تحركات الفتاة المنقبة الجدابة، والتي أثارت إعجاب واستغراب الجميع.

وأوضح هشام من خلال هدا العمل الذي يعتبر الأول ضمن سلسلة ثلاثة أفلام موسيقية قصيرة عن ظاهرة التحرش بالمرأة والسكيزوفرينيا التي تطال المجتمع الذكوري اتجاه المرأة والحرية الشخصية. وخلقت صورة الفتاة المنتقبة جدلا واسعا في مواقع التواصل، على هامش مهرجان البولفار في مدينة الدار البيضاء و اعتبره البعض إساءة للدين على العكس ما يعالجه هشام العسري في الفيلم حيث يعالج مشكلة اجتماعية.

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