هاني شاكر يؤكد أن عقوبة شيرين يمكن أن تصل للشطب من النقابة on November 15, 2017

أعلن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن ما قالته الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها بالشارقة واصفة نيل مصر بأن من يشرب منه يصاب بالبلهارسيا بأنه صدمة كبيرة له، بخاصة أن يصدر هذا الكلام من فنانة عن بلدها، وألمح نقيب الموسيقيين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد صلاح، في حلقة أمس الثلاثاء من برنامج “آخر النهار” المُذاع على فضائية “النهار”، بأن الفنان في أي حفلٍ هو سفيٌر لبلده وأن هذه ليست أول غلطة لشيرين فسبق وتطاولت على تونس والأردن لكن كلامها عن بلدها بهذه الطريقة سقطة وغلطة كبيرة في تاريخها ولا يمكن تجاوزها.

كما أكد شاكر على وقف شيرين عن الغناء أو مزاولة أي نشاط فني داخل مصر مع استمرار حفلاتها في الخارج لحين الانتهاء من التحقيق معها، والذي سيتم بواسطة لجنة الشؤون القانونية بالنقابة والتي ستتخذ ما ستراه مناسبًا حيال هذه الواقعة، والذي قد تصل عقوبتها إلى حد الشطب من النقابة، مضيفًا أن شيرين عبد الوهاب يجب أن تعاقب على هذا بالرغم من شعوره بأنها “صعبانة عليه” على حد قوله، وهو ليس من أنصار أن يؤخذ هذا الموضوع لذبحها، إلا أنه مع تطبيق أقصى عقوبة عليها، لأن هذا ليس أول خطأ لها وهو ما سيؤخذ بعين الاعتبار بعد سؤالها وعرض القرار على مجلس النقابة الذي يحدد مدة الإيقاف.

وأشار نقيب الموسيقيين إلى الشعور العام بالاستياء من تصرفات “شيرين” في جميع الأوساط الفنية ضاربًا المثل بنفسه كفنان أحيا الكثير من الحفلات داخل وخارج مصر ويعلم جيدًا ما يجب أن يُقال على المسرح، مضيفًا أن هذه الحفلة كانت في الشارقة يناير/كانون الثاني الماضي ولكن ليس هناك أهمية للتوقيت، لأنه في الأساس لا يصح قول هذا الكلام عن بلدي ونيلها، مردفًا أنه لا يعلم سبب ظهور هذا التسجيل الآن لكن في الأساس خطأ السخرية والاستهزاء بنيل بلادي كما حدث، وأشاد هاني شاكر بالقرار الذي صدر بمنع إذاعة أغانيها، نافيًا عزمه بالاتصال بها لسؤالها عن أبعاد الموضوع، واصفًا الموقف بأنه “كبير”، مشيرًا إلى أن من يقوم بالتحقيق معها الشؤون القانونية بالنقابة وليس هو، مؤكدًا أن القرار قرار مجلس النقابة بعد التحقيق معها.

التعليقات