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نيللي كريم تفضّل الأدوار الإنسانية ولا تقصد “النكد”

on November 15, 2017 0 Comment
نيللي كريم تفضّل الأدوار الإنسانية ولا تقصد النكد

أكّد الفنانة نيللي كريم أن الأدوار الإنسانية هي التي تجذبها، موضحة أنها لم تتعمد أن تكون مصدر حزن للمشاهدين لكن طبيعة الأدوار التي تُعرض عليها وتكون مكتوبة بشكل جيد هي من هذه الأنماط.

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