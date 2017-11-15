نيللي كريم تفضّل الأدوار الإنسانية ولا تقصد “النكد”

أكّد الفنانة نيللي كريم أن الأدوار الإنسانية هي التي تجذبها، موضحة أنها لم تتعمد أن تكون مصدر حزن للمشاهدين لكن طبيعة الأدوار التي تُعرض عليها وتكون مكتوبة بشكل جيد هي من هذه الأنماط.
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أكّد الفنانة نيللي كريم أن الأدوار الإنسانية هي التي تجذبها، موضحة أنها لم تتعمد أن تكون مصدر حزن للمشاهدين لكن طبيعة الأدوار التي تُعرض عليها وتكون مكتوبة بشكل جيد هي من هذه الأنماط.
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