نوال الزغبي تسجل حلقة لبرنامج “صالون أنوشكا” وتطرح “بالقلب” on November 15, 2017

سجلت الفنانة نوال الزغبي حلقة خاصة لبرنامج “صالون أنوشكا”، الذي يعرض على شاشة dmc، الأربعاء، من كل أسبوع، البرنامج من تقديم الفنانة انوشكا.

وتحدثت فيه عن بدايتها الفنية، واختيار أغانيها كما غنت معها عدد من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وتم تسجيل الحلقة نهاية الشهر الماضي، ومن ناحية أخرى طرحت الزغبي، أغنية “بالقلب”، عبر صفحتها على اليوتيوب ،الأغنية من كلمات رياض العلي وألحان وتوزيع محمد عيسي ،الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا، أثناء طرحها عبر أي تونيز منذ فتره قصيرة.

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