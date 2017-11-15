ندا موسى تنضم لأسرة مسلسل “بالحجم العائلي” لرمضان 2018 on November 15, 2017

تعاقدت الفنانة ندا موسى، على المشاركة في مسلسل “بالحجم العائلي” بطولة كبير يحيى الفخراني، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2018، والذي يكتبه محمد رجاء، وتخرجه هالة خليل، وهو العمل الثاني الذي تشارك فيه النجم الكبير، بعد مسلسل “دهشة” عام 2014، وهو العمل المقتبس عن رواية شكسبير، وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، يسرا اللوزي، نبيل الحلفاوي، فتوح أحمد، ومحمد وفيق، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

ويذكر أن أخر أعمال ندى موسى مسلسل “حكايات بنات2” وتشارك في بطولته دينا الشربيني، إنجي المقدم، صبا مبارك، أحمد العوضي، وآخرون، تأليف باهر ديويدار، إخراج كريم العدل، إنتاج طارق الجنايني.

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