نانسي عجرم تكشف عن قرب تصوير عملها الثاني بعد نجاح “حاسة بيك” on November 15, 2017

زفّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم خبراً ساراً لجمهورها ومحبّيها، على وقع النجاحات المنقطعة النظير التي تواصل تحقيقها بألبومها الغنائي الجديد “حاسة بيك” وتصدّره عربياً للشهر السابع على التوالي، ووسط حالة الترقب التي يعيشها عشاقها بشأن عملها المصوّر الجديد، كشفت نانسي عجرم أنها تعقد خلال الفترة الراهنة اجتماعات تحضيرية أخيرة لإتمام تفاصيل الكليب معربةً عن حماسها للتصوير، فكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “اجتماعات أخيرة قبل البدء بتصوير الفيديو كليب الجديد.. متحمسة كتير للتصوير التفاصيل قريباً نانسي عجرم”.

وبهذه الكلمات أشعلت حماس الملايين من عشاقها في كل أنحاء الوطن العربي وبلدان الاغتراب حيث عبّروا من خلال تعليقاتهم عن تشوّقهم للعمل الجديد. ويُذكر أن هذا العمل المصوّر الثاني الذي تطلق نانسي عرم من ألبومها الجديد بعد كليب “حاسة بيك” إلاّ أنها تتكتّم حتى اللّحظة عن التفاصيل والأغنية التي وقع اختيارها عليها لتصويرها.

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