ميريهان حسين تنتهي من تسجيل أغنية من كلماتها on November 15, 2017

انتهت منذ أيام الفنانة ميرهان حسين، من تسجيل أغنية جديدة من كلماتها وألحان أشرف سالم، تمهيدًا لطرحها قريبًا عبر عدد من الإذاعات وعلى قناتها على موقع “يوتيوب”.

وتعد هذه الأغنية هي التجربة الأولى للفنانة الشابة بعد خروجها من برنامج المسابقات الشهير “ستار أكاديمى”، واتجاهها إلى التمثيل ومشاركتها في بعض الأعمال الدرامية.

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