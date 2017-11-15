مصادر تكشف عن سيدة عربية فشلت في الإعلام سابقًا فأصبحت مدمنة للمواد المخدّرة on November 15, 2017

فوجئ عدد من الفنانين الذين حضروا مناسبة فنية بالقرب من شاطئ البحر، بحضور سيدة عربية كانت لها تجربة فاشلة مع الإعلام، حيث تم استقبالها كونها مساهمة في إقامة تلك المناسبة التي تلونت بالخمور و النساء وغيرها من المظاهر غير المألوفة، و بعد ساعات شعرت تلك الخماسينية التي تزوجت لأكثر من مرة بالحاجة إلى مادة الكوكايين فبدأت بسؤال النجوم عن إمكانية العثور على غرام واحد من الممنوعات معهم، و حين اصطدمت بالنفي أخذت تشتم مطربًا شابًا لم يتعاطى المخدرات خلال حياته كلها، معلّقة “الآن أصبحتم شرفاء ؟ انتم تجار مخدرات”.

وعادت السيدة التي فقدت السيطرة على أعصابها، إلى الهدوء، بعد أن اشترى لها صديقها اللبناني 3 غرامات من الكوكايين كي تكمل سهرتها بمزاج عال، و بالفعل مضت المناسبة على خير بعد أن لبّت إدمانها .

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