مراد يلدريم وإيمان الباني يحتفلان بمرور عام على ارتباطهما on November 15, 2017

احتفل النجم التركي مراد يلدريم بمرور عام على ذكرى خطبته لزوجته ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، فقام بهذه المناسبة بنشر صورة رومانسية تجمعه بها، أرفقها بتعليق قال فيه “لقد مرّ عام، أحبك كثيرًا”، فقامت إيمان بدورها وأعادت نشر مقطع فيديو مميّز أهداه لها مجموعة من المعجبين والمحبين، تضمّن صورًا رومانسية تجمعها بالفنان المعروف بـ”أمير”، بالإضافة إلى لقطات مميزة من حفل الخطبة، وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “الذكرى السنوية الأولى لحبّنا، الكلمات لن تسطيع أبدًا أن تعبّر عن سعادتنا بوجود كلّ منّا في حياة الآخر”، وهنأ معجبو الزوجين وتمنّوا لهما الحب والسعادة الدائمة.

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